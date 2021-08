Caos Raja Casablanca, giocatori in sciopero: a rischio il match con la Roma

Il club non paga gli stipendi ai giocatori, che da due giorni disertano gli allenamenti

Il Raja Casablanca potrebbe clamorosamente non presentarsi sabato all'Olimpico per il match con la Roma. Il motivo è uno sciopero dei giocatori, che da due giorni disertano gli allenamenti per il mancato pagamento degli stipendi, fa sapere il portale marocchino alyaoum24.com. Una crisi senza precedenti ha colpito il club nord-africano, scelto dai giallorossi per la presentazione della squadra, ancora in programma per sabato sera. Il club e la squadra hanno provato a mediare in questi giorni, ma non si è arrivati a una soluzione. La dirigenza sta provando disperatamente a ricucire lo strappo. Al momento la Roma non ha ricevuto comunicazioni dal Raja Casablanca, ma la situazione verrà approfondita nelle prossime ore.