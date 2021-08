Calciomercato Roma, vicina un’altra cessione: Valeau al Seregno

Il giocatore ha l'accordo per un contratto biennale. Nelle prossime ore l'annuncio

Lorenzo Valeau sarà presto un giocatore del Seregno, club che milita in Serie C. Il giocatore cresciuto nella Roma si stava allenando a Trigoria con il gruppo esuberi. Partirà a titolo definitivo, ad aspettarlo un contratto biennale, fa sapere Sportitalia. Il terzino ha giocato in prestito al Fano nella scorsa stagione.