Pinto full-time: oggi meeting con Abraham, domani al lavoro per cedere Florenzi

Il gm incontrerà Lucci per provare a trovare l'intesa che porterà il terzino a vestire la maglia del Milan

Ore di fuoco per Tiago Pinto. Il gm della Roma è a Londra per chiudere l'affare Abraham e regalare un nuovo bomber a Mourinho. È fissato per oggi l'incontro con il Chelsea e il giocatore per provare a trovare un'intesa definitiva. In ogni caso, domani il portoghese sarà di nuovo a Roma e incontrerà Alessandro Lucci, l'agente di Florenzi. L'obiettivo è riuscire a chiudere per la cessione del terzino al Milan, fa sapere Sky Sport. L'ex capitano romanista ha già un accordo con i rossoneri, manca quello tra i club che potrà essere trovato a metà strada. Possibile che si chiuda con un prestito e diritto di riscatto che potrà trasformarsi in obbligo a determinate condizioni.