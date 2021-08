Pastore: “Vorrei partire, ma non ho offerte. Nessuna occasione con Mourinho”

"Il club non mi ha permesso di allenarmi con Mou per dimostrargli che sono ancora importante. Vorrei liberarli del mio ingaggio, ma non ho niente di concreto"

Javier Pastore non ha preso bene l'esclusione dalla rosa decisa dalla Roma. El Flaco, nonostante non si amatissimo dai tifosi, voleva dimostrare a Mourinho di essere ancora un uomo importante. Il club giallorosso però l'ha spedito tra gli esuberi e ora spera di cederlo in fretta. A Tiempo de Juego Pastore ha raccontato la sua estate e la situazione mercato: "Non ho avuto incontri con Mourinho, il club vorrebbe cedermi. Non mi hanno fatto presentare, né allenarmi in modo da far capire al tecnico se poteva puntare su di me oppure no. Mi sto allenando a parte con un gruppo di venti giocatori che la Roma vuole vendere o dare in prestito. Aspettiamo fino alla fine del mercato per vedere quello che succederà. Non ho nulla di concreto, è molto difficile muoversi ora visti i problemi economici legati al Covid".