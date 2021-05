A Roma è Mou-mania, fila per un “selfie” a Testaccio. La Curva Sud a Trigoria

Curva a colloquio con la squadra dopo l'eliminazione col Manchester e il settimo posto in campionato. A Testaccio lo Special One... in Vespa

Paolo Franzino

Il giorno dopo l'eliminazione dall'Europa League, Roma si sveglia con la rabbia per l'ennesima stagione senza trofei, ma con la speranza di un futuro più roseo, con José Mourinho in panchina. È per questo motivo che, a distanza di poche ore, a Testaccio è spuntato un murale dello Special One alla guida di una Vespa (lo stesso Mou ha messo il like alla foto mentre la fila per una foto è arrivata fino a mezz'ora). A Trigoria invece è andato in scena un confronto tra tifosi e giocatori con la Curva Sud unita che ha chiesto un finale di stagione dignitoso (a loro, come a tutti i tifosi, non sono andate giù le ultime prestazioni specialmente in campionato) prima di ripartire: “Noi romanisti sempre, voi su contratto e di passaggio”, lo striscione degli ultras. L'incontro si è concluso senza problemi in seguito a un colloquio con Pellegrini e Dzeko.

Smalling lavora a parte. Zaniolo, arrivederci alla prossima stagione

Intanto la squadra si è allenata in vista della partita contro il Crotone, fissata per domenica alle ore 18. Solita emergenza per Fonseca, che oltre ai soliti infortunati dovrà rinunciare anche allo squalificato Mancini. Smalling, che si è fermato di nuovo contro il Manchester, ha lavorato a parte. Zaniolo punta ancora lo Spezia, ma probabilmente rientrerà nella prossima stagione.

Calciomercato Roma, occhi su Trincao e Belotti

Dovrebbe restare Veretout, che ha pronunciato parole d'amore verso la squadra giallorossa: “Quando ho firmato per la Roma mi sono sentito subito in un club di alto livello. Qui tutto si moltiplica per dieci”. Queste infine le parole di Florenzi, il cui futuro è attualmente in bilico tra Roma e Paris Saint-Germain, con l'Inter sullo sfondo: “Credo che Mourinho sia una vera boccata d'ossigeno per tutto l'ambiente. Spero nello scudetto, se non altro da tifoso, così potrò andare a festeggiare al Circo Massimo”.