Belotti-Roma, si riparte: Mourinho lo vuole, Pinto prepara l’affondo

Il Gallo piace da tempo al tecnico, che lo aveva chiesto al Tottenham. Ora può diventare il bomber giusto per i giallorossi

La scorsa estate il Tottenham di José Mourinho si lanciava su Andrea Belotti, provando a portarlo a Londra per farlo giocare insieme a Kane. Lo stesso faceva la Roma, con meno forza degli Spurs, ma con lo stesso risultato. Il presidente del Torino Cairo chiedeva 50 milioni e nessuno è riuscito ad accontentarlo. Quasi un anno dopo Mourinho è arrivato alla Roma e la passione per il Gallo non si è sopita. Sono cambiate però le circostanze. I granata rischiano la retrocessione e Belotti è a un anno dalla scadenza del contratto. Quest'ultimo dettaglio abbassa di molto le pretese di Cairo, che per cedere il suo numero 9 potrebbe accontentarsi di una cifra quasi dimezzata. La Roma ci pensa e prepara l'offensiva