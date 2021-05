Roma pazza di Mou, spunta il murale a Testaccio. E José piazza il like – FOTO

Lo Special One raffigurato su una vespa a via Giovanni Branca dall'artista Harry Greb

José Mourinho non è ancora arrivato a Roma, ma la città è già pazza di lui. C'è chi lo ha già incoronato nuovo imperatore, dopo Falcao e Totti. E chi invece lo ha addirittura immortalato su un murale. Si tratta dell'artista romanista Harry Greb, che già in passato aveva realizzato delle opere raffigurando personaggi giallorossi come Totti, De Rossi e Zaniolo. Stavolta la sua "fatica" si è rivolta a Mourinho, apparso poco prima della mezzanotte a Testaccio, su via Giovanni Branca. Il portoghese è stato raffigurato su una vespa personalizzata con la scritta "Specialone" e con indosso una sciarpa giallorossa. Un'opera apprezzata dallo stesso Mourinho, che al post su Instagram ha messo il 'like', segno che seppur ancora lontano, il portoghese sta già prendendo le misure per entrare al massimo nella sua nuova casa.