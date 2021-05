Trigoria, lavoro di scarico per chi ha giocato ieri. Smalling a parte

All’indomani della vittoria ininfluente contro il Manchester United, la Roma torna a concentrarsi sul campionato per difendere il settimo posto. Domenica allo stadio Olimpico arriva il Crotone già retrocesso (fischio d’inizio ore 18)....

NicolòZaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro in gruppo la prossima settimana Riccardo Calafiori: infortunio all'adduttore della coscia destra, monitorato giorno per giorno Leonardo Spinazzola: lesione al flessore sinistro, out due o tre settimane Jordan Veretout: lesione flessore destro, out due o tre settimane Pau Lopez: lussazione spalla sinistra, stagione finita Carles Perez: affaticamento al flessore destro, out per il Crotone Amadou Diawara: riacutizzarsi del fastidio al pube, verso il forfait per il Crotone Stephan El Shaarawy: ricaduta della lesione al flessore, out per il Crotone Gonzalo Villar: fastidio all'adduttore destro, in dubbio per il Crotone Chris Smalling: fastidio al flessore sinistro, out per il Crotone