Fiorentina, Iachini: “Contento del ritorno di Mourinho, è un grande personaggio”

Il tecnico viola: "Lo stimo e con lui ho un bel rapporto. È un grandissimo allenatore"

L'arrivo alla Roma di José Mourinho ha scosso tutti, tifosi, addetti ai lavori e allenatori. Dello Special One ha parlato anche Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, in un'intervista social sui canali ufficiali della Viola: "È un grande allenatore, un grande personaggio del nostro calcio. Sono contento che possa essere tornato. Posso fargli un in bocca al lupo. Lo stimo ed ho un bel rapporto con lui. Vedremo se lo affronterò". Una vera e propria scossa di energia quando la stagione stava (tristemente) arrivando alla fine. L'eliminazione dall'Europa League in semifinale ha tolto anche l'ultima speranza di coppa europea e ora a Fonseca resta solo da lottare per non finire ottava alle spalle anche del Sassuolo. Intanto la lista di allenatori pronta a sfidare Mourinho si allunga.