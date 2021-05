Roma-Crotone, le probabili formazioni di Fonseca e Cosmi

Solita emergenza per Fonseca, privo pure dello squalificato Mancini. Cosmi senza Di Carmine

Ultime quattro partite stagionali per la Roma , uscita dall'Europa League dopo il doppio confronto con il Manchester United e ora concentrata sul finale di campionato. Domenica alle ore 18 allo stadio Olimpico arriva il Crotone già matematicamente retrocesso in Serie B: quello con i rossoblù è l'ultimo scoglio prima del derby con la Lazio del prossimo 15 maggio.

Reduce dalla vittoria ininfluente in Europa League, ai giallorossi di Paulo Fonseca resta solo l'obiettivo di difendere il settimo posto minacciato dal Sassuolo, seriamente intenzionato a qualificarsi alla Conference League. Il tecnico portoghese sarà privo di tanti calciatori: oltre ai vari infortunati Zaniolo, Calafiori, El Shaarawy, Veretout, Pau Lopez, Spinazzola, Carles Perez e Smalling, mancherà infatti anche lo squalificato Mancini . Verso il forfait anche Diawara e Villar, che hanno saltato la gara con lo United. Tra i pali Fuzato è favorito su Mirante, davanti a lui spazio a Kumbulla, Fazio e Ibanez . A centrocampo possibile chance per il giovane Darboe accanto a Cristante , sulle fasce Karsdorp e Santon (Peres non è al meglio). In attacco, con Mayoral , ci saranno Mkhitaryan e uno tra Pastore, Pedro e Pellegrini . Favorito quest'ultimo.

Tutti a disposizione nel Crotone, eccezion fatta per l'attaccante Di Carmine, non al meglio. Per Cosmi sarà 3-5-2: in porta Cordaz, in difesa Djidji, Golemic e Cuomo. A centrocampo agiranno Messias, Cigarini e Benali, con Molina e Reca sulle corsie esterne. Davanti la coppia Ounas-Simy.