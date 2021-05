Mourinho, assalto al murale a Testaccio: attesa fino a mezz’ora per una foto

Un vero e proprio pellegrinaggio per il primo "selfie" con lo Special One

Il murale di Mourinho nel caldo pomeriggio romano è diventato meta di "pellegrinaggio". In tantissimi tifosi, dopo aver letto dell'opera dell'artista Harry Greb (che in passato aveva già realizzato dei disegni con Totti, Zaniolo e De Rossi) hanno deciso di passare a Testaccio. Precisamente all'incrocio tra via Giovanni Branca e via Pietro Querini, a due passi dallo storico Roma club. Talmente tanti, però, da creare una lunga coda (fino a 30-40 persone), tutte arrivate lì con l'obiettivo di scattare una foto o il primo selfie con Mourinho, anche se per ora non si tratta di quello vero. Con l'attesa che è arrivata anche a mezz'ora.