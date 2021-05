Roma, chi sono Zalewski e Darboe. Mourinho ci punterà

Dopo Calafiori e Milanese, la Roma scopre anche il talento di Zalewski e Darboe. I due prodotti del vivaio sono gli ultimi ad essersi messi in mostra in prima squadra durante questa stagione. Nella partita con il Manchester United giocata ieri...

Dopo Calafiori e Milanese, la Roma scopre anche il talento di Zalewski e Darboe . I due prodotti del vivaio sono gli ultimi ad essersi messi in mostra in prima squadra durante questa stagione. Nella partita con il Manchester United giocata ieri all'Olimpico sono entrati in campo con personalità. Il centrocampista ha sostituito Smalling nel primo tempo, gestendo palla a centrocampo con il piglio di un veterano. L'esterno italo-polacco, sotto gli occhi di Boniek ha segnato il gol vittoria. Per qualcuno una bella sorpresa. Per la Roma una conferma. Tiago Pinto è pazzo di entrambi e Mourinho, che ieri ha visto il match dalla tv, ha già preso nota e li valuterà durante il ritiro.

Zalewski è nato a Tivoli da genitori polacchi. Ha iniziato a giocare a calcio a Poli. Scoperto da Bruno Conti, è un centrocampista offensivo, trequartista, all’occorrenza mezzala o esterno d’attacco anche con il piede invertito. È nel vivaio giallorosso ormai da quasi 10 anni e in questa stagione in 17 partite ha realizzato 7 reti e 5 assist. Un vero punto di riferimento per la squadra di Alberto De Rossi, tanto che la Roma l'ha blindato con un contratto fino al 2024. Darboe è un centrocampista centrale di grande talento, fisicamente ricorda l'altro romanista Diawara. Il prossimo giugno compierà 20 anni, ma a soli 19 ha coronato il sogno del debutto in Serie A. È fuggito a 14 anni dal Gambia per cercare fortuna in Europa. "Sei fortissimo" gli diceva l'amico, che l'ha spinto a partire per coronare il suo sogno. Arrivato in Sicilia, è poi passato in una casa famiglia a Rieti. Ora è alla Roma, che non vuole più lasciarlo andare.