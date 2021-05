Calciomercato Roma, occhi su Trincao: può arrivare in prestito

Il trequartista portoghese, acquistato un anno fa per 31 milioni, ha realizzato 3 gol col Barcellona

Occasione Trincao per la Roma. Il classe '99 portoghese, acquistato un anno fa dal Barcellona per 31 milioni di euro, potrebbe essere ceduto in prestito dai blaugrana. Sul giocatore, come riporta "Calciomercato.com" c'è anche il Milan, ma la Roma potrebbe sfruttare i contatti tra Tiago Pinto e Jorge Mendes, agente di Mourinho che ha avuto un ruolo fondamentale nella trattativa tra Braga e Barcellona per il trasferimento in Spagna del giocatore. Il trequartista ha collezionato 3 gol e 2 assist in 26 presenze nella sua prima stagione in Liga (618' giocati); nel 2019-20, invece, con la maglia del Braga aveva totalizzato 8 reti e altrettanti assist.