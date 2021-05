Roma, gli ultras incontrano la squadra a Trigoria: “Voi romanisti per contratto”

Una delegazione di giocatori ha parlato con i tifosi, che hanno chiesto massimo impegno per il derby e il finale di stagione, senza pensare al futuro

Circa duecento tifosi della Roma hanno incontrato questa mattina una delegazione di giocatori a Trigoria. I gruppi della Curva Sud si sono riuniti riempiendo piazzale Dino Viola, come alla vigilia della sfida con il Manchester, ma stavolta con un animo diverso. Non una vera e propria contestazione, ma come appreso da Forzaroma.info gli ultras hanno chiesto alla squadra di concludere la stagione senza mollare un centimetro. A parlare con i tifosi sono stati principalmente Dzeko e Pellegrini, mentre il gm Pinto ha osservato quello che stava accadendo da lontano. Gli ultras hanno prima esposto uno striscione con scritto: “Noi a prescindere e ad oltranza romanisti sempre, voi su contratto e di passaggio... non dimenticatelo mai”. Dopo qualche coro i giocatori hanno accontentato le richieste dei tifosi e sono usciti dal centro sportivo per il confronto. La richiesta della Curva Sud, tornata unita come in passato, è di restare compatti senza pensare al futuro. Per Mourinho e per i nuovi obiettivi ci sarà tempo, ora si dovrà pensare solo al derby e a chiudere la stagione al massimo. Le ultime uscite (soprattutto la partita con la Sampdoria persa senza combattere) non erano andate giù alla Curva, che non vorrebbe più vedere atteggiamenti simili. A vigilare c’era la Polizia, presente con due blindati. L’incontro si è concluso senza problemi e nel massimo rispetto.