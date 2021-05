Zaniolo, il ritorno in campo può slittare alla prossima stagione

Lo staff medico della Roma potrebbe decidere di non rischiare il numero 22 nelle ultime quattro partite che restano in campionato

La stagione di Zaniolo potrebbe non cominciare mai. Gli ultimi slittamenti sul recupero potrebbero rimandare definitivamente il rientro alla prossima stagione. Come riportato da Forzaroma.info, l'attaccante ha rimandato ancora il viaggio in Austria per incontrare il professor Fink. Si vedranno la prossima settimana, con la speranza che il dottore gli dia il via libera per tornare a lavorare a pieno regime con la squadra. Ma anche nel caso in cui dovesse esserci l'ok, le probabilità di vederlo in campo in questa stagione sono basse. Sicuramente non ci potrà essere con Crotone, Inter e Lazio. Mandarlo in campo per la partita finale con lo Spezia potrebbe essere un rischio inutile che la Roma sta pensando di non correre. Il suo ritorno potrebbe dunque esserci direttamente per l'inizio della stagione 2021/22. Mourinho lo aspetta e spera di potergli affidare la sua nuova Roma.