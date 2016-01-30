La Roma torna a vincere: prodezza di tacco firmata El Shaarawy. Frosinone battuto 3 a 1 - FOTO J. Aliprandi Jacopo Aliprandi 30 gennaio 2016 - 22:37 30 gennaio

È una Roma ancora malata, ma che ha iniziato a prendere le medicine giuste. Le prime si chiamo velocità, nella corsa e nei passaggi, una maggiore concentrazione e nuovi giocatori. Gli acquisti…