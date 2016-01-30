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Frosinone, Ghiglione fuori un mese: salta la Roma

Redazione

Il Frosinone perde Paolo Ghiglione per un mese. Come annunciato dal club ciociare, il giocatore ha subito “una distrazione tendinea del bicipite femorale della gamba destra" che lo costringerà al…

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Frosinone, Stellone: "Contro il Napoli daremo il massimo"

Redazione

"Per la classifica la partita per noi conta poco ma cercheremo di onorare al massimo l'impegno per la società e per i tifosi che, anche domani, saranno accanto a noi" rassicura in conferenza stampa…

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Serie A, 35/a giornata: Frosinone-Palermo 0-2

Redazione

Fallisce anche questa possibilità, il Frosinone di Stellone, che in casa perde 2-0 lo scontro salvezza contro il Palermo. Nell'anticipo di pranzo della 35/a giornata di Serie A, infatti, i rosanero…

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Serie A, 32/a giornata: Frosinone-Inter 0-1

Redazione

Ci vuole un bel colpo di testa di Icardi al 74' perché l'Inter conquisti i 3 punti a Frosinone. La squadra di Mancini soffre molto più del dovuto al "Matusa", al cospetto di una squadra che avrebbe…

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Serie A, Empoli-Frosinone 1-2

Redazione

Si è appena concluso il terzo anticipo del 25° turno, il primo della giornata, con il match tra Empoli e Frosinone. Vincono come all'andata i ciociari, passati in vantaggio al 17' grazie a un colpo di…

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Frosinone, Ciofani: "Ho segnato più di Dzeko"

Redazione

Daniel Ciofani, attaccante del Frosinone, è intervenuto in conferenza stampa analizzando la sua stagione in Serie A. Ecco le sue parole riportate dal portale sportivo TuttoFrosinone: "Il mio…

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Dionisi: "Buon primo tempo, dobbiamo continuare così"

Redazione

Al termine del primo tempo del match tra Roma e Frosinone, è intervenuto ai microfoni di Premium l'attaccante gialloblu, Federico Dionisi. Gran bel primo tempo da parte vostra… Sapevamo che ci sarebbe…