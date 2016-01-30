Frosinone, Ghiglione fuori un mese: salta la Roma
Il Frosinone perde Paolo Ghiglione per un mese. Come annunciato dal club ciociare, il giocatore ha subito “una distrazione tendinea del bicipite femorale della gamba destra" che lo costringerà al…
Il Frosinone perde Paolo Ghiglione per un mese. Come annunciato dal club ciociare, il giocatore ha subito “una distrazione tendinea del bicipite femorale della gamba destra" che lo costringerà al…
Andrea Pinamonti parla del suo ex compagno di squadra Nicolò Zaniolo. Nel corso di un'intervista ai microfoni di RMC Sport, l'attaccante in prestito al Frosinone si è soffermato anche sul…
Serata da dimenticare per il Frosinone, che non riesce a replicare la solida prestazione dello Stirpe con la Juventus, e capitola con un sonoro 4-0 contro la Roma all'Olimpico. Al termine del match il…
Serviva una vittoria, ed è arrivata. La Roma si regala una prestazione incoraggiante, guidata dal grande assente di inizio stagione, Javier Pastore, che segna, inventa e illumina nel primo tempo.
"Andiamo a giocare contro una squadra di morti, è un'occasione unica per fare punti all'Olimpico". Fino a qualche settimana fa una considerazione del genere avrebbe generato commenti al limite della…
Alla vigilia del match contro la Roma, il tecnico del Frosinone Moreno Longo è intervenuto in conferenza stampa. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Andiamo a Roma convinti di poter fare una…
A due giorni dal delicato match di campionato contro il Frosinone, l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni: “È stato un…
Il futuro di Leandro Castan è ancora tutto da scrivere. Dopo una buona seconda parte di stagione in prestito al Cagliari, il difensore di proprietà della Roma è alla ricerca di una nuova avventura in…
Accoglienza festosa per la Fiorentina di ritorno questa notte da Roma, dopo il successo conquistato all'Olimpico contro i giallorossi. Come riporta l'Ansa, la squadra viola ha trovato centinaia di…
Il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani, in merito a quanto avvenuto prima dell'incontro di calcio Napoli - Frosinone, ha raccolto le proteste di numerosi tifosi della squadra canarina, per fatti ed…
"Per la classifica la partita per noi conta poco ma cercheremo di onorare al massimo l'impegno per la società e per i tifosi che, anche domani, saranno accanto a noi" rassicura in conferenza stampa…
Roberto Stellone, allenatore del Frosinone prossimo avversario del Napoli in campionato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Quando non vengono i risultati è normale che ci sia qualche…
Fallisce anche questa possibilità, il Frosinone di Stellone, che in casa perde 2-0 lo scontro salvezza contro il Palermo. Nell'anticipo di pranzo della 35/a giornata di Serie A, infatti, i rosanero…
Ci vuole un bel colpo di testa di Icardi al 74' perché l'Inter conquisti i 3 punti a Frosinone. La squadra di Mancini soffre molto più del dovuto al "Matusa", al cospetto di una squadra che avrebbe…
Cinque gare nel pomeriggio della Domenica delle Palme, impreziosita dal derby della Mole tra Toro e Juventus, che al di là del risultato rimarrà nella storia del calcio perché fa diventare Buffon il…
Cinque match per la domenica pomeriggio. La Juve deve rispondere al Napoli, ma se la vede con un'Atalanta vogliosa di strappare almeno un punto ai bianconeri. Il Carpi ospite del Bologna nel derby…
Si è appena concluso il terzo anticipo del 25° turno, il primo della giornata, con il match tra Empoli e Frosinone. Vincono come all'andata i ciociari, passati in vantaggio al 17' grazie a un colpo di…
Daniel Ciofani, attaccante del Frosinone, è intervenuto in conferenza stampa analizzando la sua stagione in Serie A. Ecco le sue parole riportate dal portale sportivo TuttoFrosinone: "Il mio…
Alle 15 in campo il grosso della 24/a giornata, con Napoli e Juve che impegnate rispettivamente con il Frosinone e il Carpi proseguono il duello a distanza per la testa della classifica. Il Milan in…
Qualche strascico di polemica in seguito agli episodi dubbi durante Roma-Frosinone. "Purtroppo non è detto che alzare la voce serva a cambiare le cose. La nostra linea è sempre stata quella di pensare…
Al termine del match vinto dalla Roma sul Frosinone per 3 a 1, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti l'attaccante gialloblu, Daniel Ciofani. CIOFANI A PREMIUM Nonostante il risultato, buona…
Al termine del match vinto dalla Roma sul Frosinone per 3 a 1, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti l'attaccante giallorosso Stephan El Shaarawy. EL SHAARAWY A SKY La Roma rialza la testa grazie…
Al termine del match vinto dalla Roma sul Frosinone per 3 a 1, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti il tecnico gialloblu, Roberto Stellone. STELLONE A PREMIUM Buon Frosinone, nonostante il…
Al termine del match vinto dalla Roma sul Frosinone per 3 a 1, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti il tecnico giallorosso Luciano Spalletti. SPALLETTI A SKY Si iniziano ad intravedere gli inizi…
Al termine del match vinto dalla Roma sul Frosinone per 3 a 1, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti il centrocampista giallorosso, Miralem Pjanic. PJANIC A PREMIUM Sensazione piacevole quella…
È una Roma ancora malata, ma che ha iniziato a prendere le medicine giuste. Le prime si chiamo velocità, nella corsa e nei passaggi, una maggiore concentrazione e nuovi giocatori. Gli acquisti…
Al termine del primo tempo del match tra Roma e Frosinone, è intervenuto ai microfoni di Premium l'attaccante gialloblu, Federico Dionisi. Gran bel primo tempo da parte vostra… Sapevamo che ci sarebbe…
A pochi minuti dal fischio d'inizio del match tra Roma e Frosinone è intervenuto ai microfoni dei giornalisti il direttore generale giallorosso, Mauro Baldissoni. BALDISSONI A PREMIUM Quanto conta…
A pochi minuti dal fischio d'inizio del match tra Roma e Frosinone è intervenuto ai microfoni dei giornalisti il centrocampista gialloblu, Daniele Soddismo. SODDIMO A PREMIUM Che partita serve contro…
A pochi minuti dal fischio d'inizio del match tra Roma e Frosinone è intervenuto ai microfoni dei giornalisti il centrocampista giallorosso, William Vainqueur. VAINQUEUR A ROMA TV Può essere la…