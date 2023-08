Mercato LIVE Roma: Marcos Leonardo forza il Santos. Duvan Zapata nome caldo

L'attaccante brasiliano continua a mettere pressione al suo club sostenendo di volere solo i giallorossi. Pinto si muove anche sul fronte del centravanti austriaco e su Duvan Zapata

Redazione

Con il tempo che scorre, la Roma e Tiago Pinto proseguono il loro mercato a caccia di rinforzi per José Mourinho. Il tema centrale resta sempre la questione legata all'attaccante con Marcos Leonardo che spinge per approdare nella Capitale. A centrocampo, Renato Sanches è prossimo alla chiusura.

LIVE — Ore 12:55 - Leandro Paredes è il nome accostato alla Roma in caso di partenza di Matic. Il centrocampista del Psg ha ricevuto un'offerta dal Galatasaray, ma ha chiesto di aspettare per capire cosa può succedere in casa giallorossa. Lui vuole la Serie A.

Ore 12:22 - L'Inter fa sul serio per Arnautovic. Il club nerazzurro spinge per l'attaccante austriaco ma così come per la Roma, la richiesta del Bologna è ritenuta eccessiva per un giocatore di 34 anni. La società emiliana vuole 12 milioni più bonus per lasciar partire il suo bomber.

Ore 10:45 - Si accende il mercato attorno a Riccardo Calafiori. L'ex Roma, che mantiene il 40% sulla futura rivendita, non è più seguito solo dal Milan, ma anche dal Genoa che si è fatto avanti con il Basilea.

Ore 09:39 - Zaniolo è in uscita dal Galatasaray in direzione Aston Villa. La conferma arriva proprio dal tecnico della squadra militante in Premier League, Unai Emery. Alla Roma spetta una percentuale sulla futura rivendita.

Ore 8:30 - Il Bologna frena la trattativa per Arnautovic. Il club emiliano, infatti, ha rifiutato la proposta di 3 milioni fatta dalla Roma e ora anche l'Inter sta tentando la strada che porta al centravanti austriaco. Sfumato Beltran, è sempre vivo il nome di Duvan Zapata, ma anche in questo caso la distanza con l'Atalanta è notevole.

Ore 08:10 - Marcos Leonardo sta facendo di tutto per raggiungere la Roma. L'attaccante ha rifiutato il raddoppio dello stipendio proposto dal Santos e in assenza di cessione ha dichiarato che è pronto a non scendere più in campo con i bianconeri.

Ore 08:00 - Si avvicina l'intesa con il Psg per Renato Sanches. Il club francese si sta convincendo a cedere sulla formula del prestito con diritto di riscatto. I prossimi giorni sono decisivi per la chiusura dell'operazione.