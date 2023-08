Roma, la punta stregata

Per qualche ora è sembrato un blitz in piena regola. La Roma , preso atto delle difficoltà di arrivare a Marcos Leonardo , è piombata ieri su Beltran , scrive Stefano Carina su il Messaggero. Il trasferimento in viola del centravanti italo-argentino del River Plate per l'intera giornata è sembrato in forte dubbio. Anche perché la Roma, pur non raggiungendo le cifre offerte dal club viola al River Plate (20 milioni più 3 di bonus) lo aveva superato nella proposta al ragazzo: 2,5 milioni contro 11,8 offerto dalla Fiorentina . Il fratello-agente del ragazzo, ha così bloccato tutto. È bastato però un ulteriore rilancio sullo stipendio da parte di Commisso per strappare il sì del centravanti che ha quindi mantenuto la parola e oggi sbarcherà a Firenze.

L'arrivo di Beltran non avrebbe comunque cambiato i piani di mercato della Roma. Che accantonata l'idea Morata, ha intenzione di investire su un attaccante giovane, di prospettiva e su un altro più 'maturo', d'esperienza. Secondo profilo che Mourinho aveva individuato in Arnautovic. Il Bologna ha però detto di no alla proposta giallorossa (3 milioni) e nonostante l'intesa con l'austriaco, ora in ballo c'è anche l'Inter che ha superato la Roma nelle preferenze di Marko. Così da qualche giorno Pinto ha virato su Zapata. Anche con l'Atalanta, però, la distanza è notevole. Come le perplessità sulle condizioni fisiche del colombiano che nelle ultime due stagioni ha saltato per infortunio 27 gare di campionato (38 complessive) per un totale di 231 giorni in infermeria. Riflessioni inevitabili per una squadra chiamata a disputare tre competizioni. Per questo motivo l'idea Beltran poteva essere quella giusta. Di certo, l'ennesimo no ricevuto dalla Roma, non rasserena gli animi. Della tifoseria, sempre più inquieta, e di Mourinho.