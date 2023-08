Ora per Mou c’è Marcos Leonardo. Il brasiliano è in rottura totale con il Santos

Anche ieri il centravanti del Santos non si è allenato, cosa che succede oramai puntualmente da inizio settimana. Il giocatore non vuole altro che la Roma, lo ha detto un po’ in tutti i modi ai suoi dirigenti del Santos, anche perché rivendica una vecchia promessa del gennaio del 2022, quando il Peixe al momento del rinnovo del contratto gli garantì la cessione in caso di arrivo di un’offerta allettante dall’Europa. Così a San Paolo ieri sono tornati alla carica, con una doppia mossa: il rinnovo del contratto e il colloquio personale con Daniel Aguirre, il nuovo tecnico del Santos. Due tentativi però andati a vuoto. Il Santos, infatti, ha proposto al giocatore il rinnovo al doppio dello stipendio, per convincerlo a restare almeno fino a gennaio in bianconero. Offerta rispedita puntualmente al mittente da Fernando Abreu, l’agente del giocatore, che non vuole sentirne davvero. Oramai, di fatto, è rottura totale tra lui e il Santos, tanto che anche ad Aguirre il giocatore ha ribadito un po’ gli stessi concetti espressi nei giorni scorsi alla dirigenza del Peixe: la vecchia promessa (non mantenuta) da parte di Andres Rueda, il presidente del Santos, e la sua voglia di andar via e sbarcare in Europa, un’occasione ritenuta unica per lui e per la sua famiglia. Di più, al tecnico Leonardo ha ribadito che se non dovesse andare alla Roma comunque non giocherà più con il Santos. Una presa di posizione forte, un modo per forzare definitivamente la mano e convincere il club a lasciarlo andare.