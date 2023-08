Mercato Roma, per Zapata l’Atalanta apre al prestito con obbligo a 10 milioni

Duvan Zapata rappresenta ormai più che una semplice suggestione per la Roma di Mourinho . In quella che è stata, e continua ad essere, una sessione di mercato complicata per la ricerca di un nuovo numero 9 titolare, arrivano alcune novità positive sulla trattativa con l' Atalanta . Stando a quanto riportato da Calciomercato.it , la Dea avrebbe aperto per la prima volta al prestito (con obbligo di riscatto) del calciatore , partendo da una richiesta iniziale di circa 10 milioni di euro .

Si continua a trattare, specie sulle condizioni effettive che dovrebbero far scattare automaticamente il riscatto del colombiano, ma questo è un primo importante passo, in un'operazione che la Roma spera possa concludersi positivamente, in modo da consegnare a Mourinho un centravanti forte e d'esperienza prima dell'inizio del campionato. Nella sua esperienza a Bergamo, Zapata è stato autore di 81 reti in 189 presenze con la maglia dell'Atalanta, per un curriculum di tutto rispetto.