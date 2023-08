Beltràn: “Ho parlato con Dybala ma andrò alla Fiorentina. Hanno un bel progetto”

Lucas Beltràn, attaccante ormai ex River Plate, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente argentina TycSport prima della sua partenza verso Firenze dove domani firmerà il suo contratto con la Fiorentina: "River sarà sempre la mia casa. Qui ho realizzato il mio sogno, sono sicuro che tornerò in futuro". Queste le prime parole di Beltràn che ha poi confermato il suo imminente futuro in viola: "Andrò alla Fiorentina, che ha un bel progetto. La Fiorentina è sempre stata interessata e il progetto sportivo che ha è molto buono. Sono rimasto fedele anche a quello". L'argentino ha poi rivelato di aver parlato con Dybala, suo grande amico, per il suo possibile arrivo nella Capitale poi sfumato: "Ho parlato con Dybala ma non si è concretizzato il trasferimento con la Roma". Poi sulla scelta per la Nazionale ha aggiunto: "Argentina o Italia? Io lascio che le cose accadano come ho fatto sin qui. La nazionale argentina ha qualcosa di speciale”