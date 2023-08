Mercato, l’Aston Villa pressa Zaniolo. Unai Emery: “Lo seguiamo”

La Roma monitora con grande attenzione quanto sta succedendo nell'estate di Nicolò Zaniolo. L'ex attaccante giallorosso è in uscita dal Galatasaray e come riportato da calciomercato.it, l'Aston Villa sta facendo sul serio per cercare di accaparrarsi le prestazioni del giocatore azzurro. A confermare la trattativa è stato anche lo stesso allenatore del club militante in Premier Leauge, Unai Emery, che in conferenza stampa ha dichiarato: "Zaniolo non è un attaccante. È versatile. Può giocare da punta, numero 7 o numero 10 ed è uno di quelli che abbiamo in lista, con le qualità che ha, per aiutarci. Fa parte del nostro elenco e ce ne sono altri". Pinto e la Roma sperano nella buona riuscita dell'operazione, perché ai giallorossi spetta una percentuale sulla futura rivendita del giocatore che varia in base al prezzo al quale Zaniolo eventualmente sarà ceduto (2 milioni in caso di cessione sopra i 20 milioni, oppure il 20% sulla differenza di futura vendita sopra i 16,5).