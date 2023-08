Roma-Sanches, fumata bianca in arrivo. In difesa piacciono Demiral e Solet

C’è solo da trovare l’accordo definitivo sul trasferimento, con il Psg che nicchia ancora sperando in un obbligo di riscatto, ma che alla fine dovrà cedere (anche in virtù dei buoni rapporti tra Al Khelaifi e i Friedkin), accettando il prestito con diritto di riscatto legato alle presenze del giocatore (con una percentuale sulla eventuale futura rivendita riconosciuta ai francesi).

La Roma poi sta lavorando anche per trovare un altro difensore centrale, dopo la partenza di Roger Ibanez (ieri ufficializzato dagli arabi dell’Al Ahli). Sul taccuino di Pinto ci sono i nomi di Demiral (Atalanta) e Solet (Salisburgo). Il turco nell’Atalanta è anche lui di fatto ai margini, avendo rotto con Gasperini. il francese, invece, si era messo in mostra con i giallorossi nella doppia sfida dello scorso anno in Europa League. Costa però circa 20 milioni, non poco.