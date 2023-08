Genesio (all. Rennes): “Fiducioso per l’acquisto di Matic. È il profilo ideale”

Le parole del tecnico francese: "I miei dirigenti stanno lavorando sodo sulla questione. Ma sapete, finché non c'è nulla di concordato, non possiamo fare il passo più lungo della gamba"

Bruno Genesio, allenatore del Rennes, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dall'esordio in Ligue 1 contro il Metz. Il tecnico francese si è soffermato anche sul possibile arrivo di Nemanja Matic: "Ho fiducia nei miei dirigenti, che stanno lavorando sodo sulla questione. Ma sapete, finché non c'è nulla di concordato, non possiamo fare il passo più lungo della gamba". Queste le prime parole di Genesio che ha poi parlato delle caratteristiche che fanno di Matic il giocatore perfetto per il Rennes: "È un profilo di giocatore su cui abbiamo puntato molto presto l'anno scorso. Quando dico profilo, intendo esperienza, densità atletica e qualità tecnica. Si adatta a quello che avevamo individuato, e ce ne sono anche altri".