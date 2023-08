Mercato Roma, l’Inter punta Arnautovic: il Bologna chiede 12 milioni più bonus

Non c'è un attimo di tregua in questa sessione estiva di calciomercato. La Roma, tra mille peripezie, è ancora alla ricerca di un attaccante degno di nota. Oltre a Marcos Leonardo e Duvan Zapata, i giallorossi seguono da vicino anche il centravanti austriaco Marko Arnautovic. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, sul giocatore c'è il forte interesse dell'Inter, ma le richieste del Bologna sono proibitive. Il club emiliano, infatti, non si schioda dalla cifra di 12 milioni più bonus necessaria a lasciar partire il suo bomber. Una cifra considerata eccessiva non solo dai nerazzurri, ma anche dalla Roma, soprattutto considerando l'età (34) di Arnautovic. Non è escluso che la tattica del Bologna, consapevole del desiderio dell'attaccante di andare via, sia quella di alzare il tiro per scatenare una vera e propria asta.