Mercato Roma, se parte Matic si punta Paredes: su di lui anche Galatasaray e Lazio

Dopo alcuni giorni di burrasca, nelle ultime ore il caso Matić sembra essere rientrato. Le lusinghe del Rennes non sono una novità, ma il giocatore sui social ha mandato alcuni segnali che lasciano ben sperare per la sua permanenza nella Capitale. Se così non fosse, però, la Roma si ritufferebbe sul mercato a caccia di un sostituto. Come riportato da calciomercato.it, il nome in voga è quello di Leandro Paredes. Il giocatore, che già in passato ha vestito la maglia giallorossa, ha ricevuto un'offerta importante dal Galatasaray ma, per ora, ha stoppato tutto in attesa di scoprire le novità da casa Roma. Il centrocampista, fuori dal progetto del Psg, ha espresso il suo desiderio di tornare in Serie A. Su di lui, potrebbe farsi sotto anche la Lazio.