Calciomercato Roma live: lo United abbassa le pretese per Smalling. Mayoral vuole i giallorossi

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi venerdì 25 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato), Kumbulla (D, Verona)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Florenzi (D, PSG p), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen), Riccardi (C, Pescara p), Under (C, Leicester p)

Ore 8.00 – LO UNITED ABBASSA LE PRETESE: 18 MILIONI PER SMALLING

Il Manchester United, stremato dal braccio di ferro con la Roma e Smalling, sembra aver abbassato le pretese per il centrale inglese. I Red Devils ora chiedono 18 milioni.

Ore 00.00 – BORJA MAYORAL DICE SÌ ALLA ROMA

Il centravanti del Real Madrid, Borja Mayoral, vuole la Roma: all’attaccante piace il progetto tecnico giallorosso e ora il club si deve accordare con le merengues per portarlo nella capitale. Si pensa ad un prestito, ipotesi tuttavia difficile in quanto Mayoral è in scadenza nel 2021 e prima dovrebbe rinnovare con il Real.