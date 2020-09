Il Real Madrid convoca Mayoral per l’esordio in Liga: Roma ancora lontana

Borja Mayoral ci sarà per l’esordio del Real Madrid nella Liga. L’attaccante continua ad essere un oggetto del desiderio del mercato della Roma, ma nelle ultime ore non ci sono stati passi avanti significativi: uno stallo che ha spinto Zinedine Zidane a inserirlo nella lista dei convocati per il match contro il Betis Siviglia. Il profilo dello spagnolo dalle parti di Trigoria è considerato ideale per rivestire il ruolo di vice-Dzeko, ma la situazione contrattuale del ragazzo rappresenta un serio ostacolo per la buona riuscita dell’affare: Mayoral andra in scadenza il prossimo anno e questo spinge le Merengues a fare muro per il prestito, soluzione più gradita alla dirigenza giallorossa. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni.