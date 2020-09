Il Genoa vicino a Scamacca: Roma defilata

Gianluca Scamacca potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club rossoblù sta lavorando con il Sassuolo per avere l’attaccante in prestito: un’alternativa giovane e low cost per il reparto avanzato a disposizione di Maran. Su Scamacca c’era stato qualche settimana fa un sondaggio della Roma, che però ha deciso di non approfondire la questione anche a causa dell’addio burrascoso tra il club giallorosso e il ragazzo, che nel 2016 scelse di trasferirsi al PSV Eindhoven.