Vice Dzeko cercasi: la Roma sonda anche Dimata

Landry Dimata è il nuovo nome per l’attacco della Roma. Secondo quanto raccolto da TMW, ci sarebbe anche l’attaccante belga tra i profili sondati dalla dirigenza giallorossa per il ruolo di bomber di scorta. Il giocatore, dal 2018 all’Anderlecht, è già nel giro della Nazionale belga, con il c.t. Roberto Martinez che lo ha da poco inserito nel giro dei Diavoli Rossi come vice di Romelu Lukaku. Congolese di origini, destro di piede, Dimata è dotato di grande forza fisica e può all’occorrenza anche adattarsi nel ruolo di esterno d’attacco: caratteristiche che hanno convinto la dirigenza giallorossa a sondare il terreno per portarlo nella capitale. Sul giocatore, oltre alla Roma, ci sono anche il Fulham e alcuni club italiani.