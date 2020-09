Veretout, Napoli lontano. L’agente: “Resta alla Roma”

Jordan Veretout, salvo clamorosi ribaltoni, vestirà ancora giallorosso. Intervistato da Radio Marte, l’agente del centrocampista francese ha scongiurato la possibilità di un suo eventuale trasferimento al Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “La trattativa non c’è perché l’idea era che se vendevano Koulibaly potessero prenderlo. Io credo che sia molto molto molto difficile che possa realizzarsi una cosa del genere. Oggi è venerdì, manca una settimana alla fine del mercato, è tutto troppo difficile. Bisognerebbe vendere Koulibaly e parlare con la Roma in 7 giorni, al 99,9% sicuramente rimane alla Roma“. Veretout è reduce dalla sua prima stagione in giallorosso: il club capitolino lo aveva prelevato per 16 milioni di euro dalla Fiorentina nell’estate del 2019.