Smalling, lo United scende a 18 milioni. Ma c’è anche l’Inter se parte Skriniar

Continuano le trattative per Chris Smalling alla Roma. La volontà del centrale inglese, dopo la rinascita nella capitale durante la scorsa stagione, è sempre stata quella di tornare alla corte di Fonseca, nonostante il Manchester United non abbia mai mostrato segnali di apertura sulla cifra dell’affare. Secondo quanto riporta il Daily Mail, i Red Devils ora avrebbero abbassato le loro richieste a 18 milioni, forzati dal braccio di ferro con la Roma da quando Smalling è tornato in Inghilterra e dallo stesso giocatore che, frustrato, vive da separato in casa. Il numero 6 della scorsa stagione continua ad allenarsi due volte al giorno per rimanere in forma, nonostante non sia stato presente né nella prima di Premier League la scorsa settimana né al match di Coppa di Lega contro il Luton Town. Su di lui, comunque, è pronta a piombare l’Inter in caso di partenza di Skriniar al Tottenham.