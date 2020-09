Calciomercato Roma live: Dzeko a Trigoria, l’affare Milik non si sblocca

Tutte le notizie di calciomercato della Roma di oggi lunedì 21 settembre.

ACQUISTI: Pedro (A, svincolato), Kumbulla (D, Verona)

CESSIONI: Kalinic (A, Atletico Madrid fp), Zappacosta (D, Chelsea fp), Smalling (D, Man. United), Defrel (A, Sassuolo), Gonalons (C, Granada), Bianda (D, Zulte Waregem), Fuzato (P, Gil Vicente p), Cetin (D, Verona p), Florenzi (D, PSG p), Kolarov (D, Inter), Schick (A, Bayer Leverkusen), Riccardi (C, Pescara p), Under (C, Leicester p)

ORE 9.12 – DZEKO ARRIVA A TRIGORIA PER L’ALLENAMENTO

Nonostante le voci di mercato, Edin Dzeko è arrivato a Trigoria per l’allenamento delle ore 10. Il bosniaco è reduce dai novanta minuti in panchina nella gara del Bentegodi contro il Verona.

ORE 7.08 – MILIK ANCORA BLOCCATO, DZEKO VERSO LA JUVENTUS

Non si sblocca ancora la situazione relativa ad Arkadiusz Milik. Con Dzeko sempre più vicino alla Juventus, si valutano le alternative Jovic, Giroud e Belotti. La prima scelta rimane però quella dell’attaccante partenopeo.