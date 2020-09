Dall’Inghilterra: il Manchester United valuta il reintegro di Smalling

La stagione del Manchester United è iniziata nel modo peggiore, con una sconfitta casalinga per 3-1 contro il Crystal Palace. Sotto accusa è finito Victor Lindelof, protagonista in negativo in tutti i gol realizzati dagli ospiti. Dall’Inghilterra fanno sapere che i Red Devils non torneranno sul mercato per cercare un difensore centrale, visto che nella rosa di Solskjaer ci sono già Maguire, Bailly, Tuanzebe, Jones e Rojo. Oltre a Chris Smalling, che comunque rimane in uscita come gli ultimi due citati. Tuttavia, secondo il sito “The Athletic”, visto che ad eccezione di Maguire la retroguardia dello United non dà certezze, il tecnico norvegese potrebbe presto cambiare idea sul difensore richiesto dalla Roma.

Al momento Smalling non si sta allenando con la squadra. Nelle ultime settimane ha svolto le sedute in solitaria o assieme all’altro “epurato” Rojo. Il Manchester conta di ricevere un’offerta di almeno 20 milioni, proposta che la Roma ancora non ha presentato, fermandosi a 18 tra rinnovo del prestito e riscatto. Recentemente si è parlato dell’interesse dell’Inter e di altre squadre inglesi, ma la volontà del difensore è quella di tornare nella capitale. Lo ha detto anche Fonseca nell’ultima conferenza stampa, forse spingendo la società ad aumentare l’offerta. Ma se nessuno arrivasse ai 20 milioni richiesti, lo United potrebbe pure decidere di reintegrare in rosa il centrale inglese.