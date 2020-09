Berta: “Per Arias stiamo parlando con Roma, Everton e PSG”

La Roma continua a tenere calda la pista che porterebbe a Santiago Arias. Come riporta Kicker il diesse dell’Atletico Madrid Andrea Berta avrebbe infatti confermato l’interessamento dei giallorossi, allontanando contestualmente l’ipotesi Bayer Leverkusen: “Stiamo parlando con Roma, Everton e PSG“. Queste le parole del direttore sportivo dei colchoneros, che ha ipotizzato anche la formula per il possibile acquisto del colombiano: “Si tratta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto dopo dieci presenze, questa è una possibilità“. Un messaggio, chissà, anche ai giallorossi, alla ricerca costante di un innesto per la corsia di destra, uno dei ruoli più scoperti della rosa romanista.