Morata torna alla Juve: domani l’arrivo a Torino. E Dzeko ora può restare alla Roma

Edin Dzeko non andrà più alla Juve. Perché la maglia numero 9 dell’attacco verrà indossata da Alvaro Morata. Come riporta Sky Sport è ai dettagli la trattativa tra l’Atletico Madrid e i bianconeri: già domani lo spagnolo potrebbe arrivare a Torino in quella che è stata la sua casa dal 2014 al 2016 e dove ha conosciuto l’attuale moglie e madre dei suoi figli Alice Campello.

Accordo in prestito oneroso a 9 milioni di euro, diritto di riscatto (senza obbligo) fissato a 45 milioni di euro e la possibilità di rinnovare il prestito per un ulteriore anno. A questo punto sfuma l’arrivo di Dzeko dalla Roma, che è vicino alla permanenza in giallorosso. I dubbi del club di Trigoria hanno frenato la trattativa con Milik, che a questo punto rischia di rimanere al Napoli andando poi a scadenza di contratto. Ma con la concorrenza in attacco non sarà facile trovare posto. Un problema in vista dell’Europeo…