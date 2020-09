Dzeko non si sblocca, la Juve torna su Morata

Dopo il ritorno di Pirlo, la Juventus potrebbe riaccendere un’altra pista legata al passato per il calciomercato del presente. I bianconeri infatti, secondo quanto riporta Sky Sport, avrebbero riavviato pesantemente i contatti con l’Atletico Madrid per provare a riportare a Torino Alvaro Morata. La formula sarebbe quella del prestito oneroso a circa 10 milioni con obbligo di riscatto fissato a 45, un’affare che permetterebbe ai colchoneros di virare poi su Suarez. Una mossa in contropiede, quella di Paratici, soprattutto alla luce dello stallo della trattativa Dzeko legata all’operazione tra Roma e Napoli per Milik. Un nodo di mercato che la Vecchia Signora potrebbe così sbrogliare puntando sul passato.