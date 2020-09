Milik-Napoli, nuovo incontro in giornata tra l’agente e il club

Ore decisive per il calciomercato della Roma, soprattutto per la trattativa riguardante Arek Milik. Secondo quanto riporta su Twitter il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà ci sarebbe in programma in giornata un incontro tra l’agente del polacco David Pantak e il Napoli. Al momento la trattativa tra i club è in stallo, situazione che sta bloccando anche il passaggio di Dzeko alla Juve. Da questo punto di vista i bianconeri si starebbero tutelando puntando fortemente al ritorno di Alvaro Morata, un’operazione che creerebbe in Spagna un effetto domino con Luis Suarez all’Atletico Madrid e Cavani al Real.