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Stagione 2012/2013 As Roma

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Roma-Napoli 2-1: SOPRA ALLA LAZIO!

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Segui in diretta Questa partita serviva per capire lo stato di forma ad una settimana dalla ?madre di tutti i derby?. I due gol, la vittoria ed il sorpasso sulla Lazio hanno dato il vero senso alla…

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Torino-Roma 1-2: Vittoria scacciaguai. Adesso la Coppa (FOTO)

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Tutto ? bene quel che finisce bene. Roma accorta e un po? fortunata tona a casa con il bottino pieno. E adesso la testa e i muscoli per raggiungere la finale di Coppa Italia. GUARDA LE FOTO DELLA…

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Roma-Parma 2-0: TOTTI Papa Francesco dell'Olimpico (FOTO)

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Che segna Totti ormai non fa pi? notizia. Che si avvicina ancora di pi? al record di Piola s?. La Roma soffre pi? del dovuto ma conquista tre punti che la portano al sesto posto in classifica…

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Roma-Genoa 3-1 TOTTI 225 volte: GRAZIE (VIDEO-FOTO)

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La Roma conquista la terza vittoria consecutiva e festeggia la rete numero 225 di Totti. Che volete di pi?? GUARDA TUTTE LE FOTO DELLA PARTITA PRIMO TEMPORoma alla ricerca della terza vittoria…

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Roma-Juventus 1-0: TOTTI PIU' DEL COLOSSEO (FOTO-VIDEO)

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I tifosi questa sera vogliono la grinta in campo oltre che il risultato. E la squadra mostra di aver ricevuto il segnale cominciando il riscaldamento sul tartan sotto la Sud. GUARDA LE FOTO DELLA…

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Roma-Cagliari 2-4: ADESSO VIA TUTTI

Redazione

Al peggio non c?? mai fine, ma sar? difficile trascorrere una serata pi? avvilente di questa. Squadra che ha dato un chiaro segnale: in molti non vogliono pi? il tecnico. Goicoechea, poi, ha…

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Lazio-Roma 3-2 (FOTO): L'ennesima Vergogna

Redazione

La reazione nel finale non basta. Una Roma impalpabile e spesso irriconoscibile. E De Rossi complica la vita sua e dei compagni. GUARDA LE FOTO DELLA PARTITA PRIMO TEMPOAtmosfera bellissima quella che…