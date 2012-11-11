Roma-Napoli 2-1: SOPRA ALLA LAZIO!
Segui in diretta Questa partita serviva per capire lo stato di forma ad una settimana dalla ?madre di tutti i derby?. I due gol, la vittoria ed il sorpasso sulla Lazio hanno dato il vero senso alla…
Segui in diretta Questa partita serviva per capire lo stato di forma ad una settimana dalla ?madre di tutti i derby?. I due gol, la vittoria ed il sorpasso sulla Lazio hanno dato il vero senso alla…
La Roma ha provato a vincerla ma non ci ? riuscita. Ed ora l?Europa passa solo per la finale di Coppa Italia. A rovinare tutto il rosso a Totti che salter? Roma-Napoli. GUARDA LE FOTO DELLA PARTITA…
?Capitombolo casalingo contro una squadra di basso cabotaggio. Il Chievo fa quello che noi abbiamo fatto a Firenze e torna a casa con i tre punti salvezza. Roma senza idee e adesso a repentaglio anche…
La Roma ? proprio la bestia nera della Fioretina. In Coppa Italia e in campionato i giallorossi sbancano Firenze. Destro e Osvaldo i loro incubi. GUARDA TUTTE LE FOTO? PRIMO TEMPOAlla vigilia ? stata…
Tre punti con il minimo sforzo e con un Osvaldo che, grazie alla tripletta, vuole riprendersi l?Olimpico. Il pubblico lo fischia e la pace ? rimandata. Forse. GUARDA LE FOTO PRIMO TEMPOInizia bene la…
Quarantacinque minuti con la morte in faccia per poi risorgere nella ripresa con una prestazione migliorata una volta ritornati in campo. La Roma vince e conquista la finale di Coppa Italia. Il 26…
Tutto ? bene quel che finisce bene. Roma accorta e un po? fortunata tona a casa con il bottino pieno. E adesso la testa e i muscoli per raggiungere la finale di Coppa Italia. GUARDA LE FOTO DELLA…
Quando non lo sente emotivamente troppo diventa Totti diventa il re del Derby. E questa sera la Roma l?ha trascinata ancora una volta lui fuori dal baratro. Decisivo l?errore dal dischetto di…
La Roma stecca l?appuntamento. Testa lenta e gambe che non vanno. I giallorossi tornano a casa a mani vuote con il terzo posto che a questo punto diventa una chimera. GUARDA LE FOTO DELLA PARTITA…
Che segna Totti ormai non fa pi? notizia. Che si avvicina ancora di pi? al record di Piola s?. La Roma soffre pi? del dovuto ma conquista tre punti che la portano al sesto posto in classifica…
Roma un po? timorosa e con le armi d?attacco bagnate, non va oltre il pari. Peccato perch? il vantaggio di Lamela poteva essere difeso in maniera pi? decisa. Ed Osvaldo nel finale sbaglia un gol…
La Roma conquista la terza vittoria consecutiva e festeggia la rete numero 225 di Totti. Che volete di pi?? GUARDA TUTTE LE FOTO DELLA PARTITA PRIMO TEMPORoma alla ricerca della terza vittoria…
Alla Roma si chiedeva la continuit? nei risultati e dopo la bellissima vittoria contro la Juve i ragazzi di Andreazzoli continuano a scalare la classifica con la vittoria di Bergamo, frutto di una…
I tifosi questa sera vogliono la grinta in campo oltre che il risultato. E la squadra mostra di aver ricevuto il segnale cominciando il riscaldamento sul tartan sotto la Sud. GUARDA LE FOTO DELLA…
La Roma nel primo tempo ha convinto, nel secondo tempo meno. Manca ancora la giusta tranquillit? e l?errore dal dischetto da parte di Osvaldo ne ? la dimostrazione. Per Andreazzoli ci sar? molto da…
Al peggio non c?? mai fine, ma sar? difficile trascorrere una serata pi? avvilente di questa. Squadra che ha dato un chiaro segnale: in molti non vogliono pi? il tecnico. Goicoechea, poi, ha…
La Roma a viso aperto ma con troppe disattenzioni in difesa. Cos? non si va da nessuna parte. GUARDA LE FOTO DELLA PARTITA PRIMO TEMPORoma in trasferta, all?ora del pranzo, a Bologna in una partita…
Siamo alle solite o quasi. La Roma parte a razzo e poi si spegne con il passare dei minuti abbassando la guardia allo scadere del primo tempo. Si continua a creare azioni da rete a grappoli ma si…
La ruota della fortuna questa volta gira dalla parte di Zeman e della Roma. La Fiorentina viene fermata tre volte dai legni, e Destro sfrutta una delle tre occasioni da gol. E ora in semifinale ci…
La Roma si complica la vita da sola. Sbaglia l?impossibile nel primo tempo e si addormenta sull?azione che porta in vantaggio il Catania. Terza sconfitta consecutiva fuori casa ed il terzo posto…
Al San Paolo la befana della Roma ha la maglia azzurra con il numero 7 sulle spalle. Cavani trascina la squadra di Mazzarri ad una vittoria che la porta ad un passo dal terzetto di testa. Per la…
Terima 5 a 0 in favore dei giallorossi l'amichevole di chiusura della tourn?e amercana invernale contro l'Orlando City. In gol Lamela con una doppietta e poi Pjanic, Destro e Florenzi. GUARDA LE FOTO…
Il 2012 giallorosso finisce con i botti. Pallotta e Zanzi in tribuna si godono uno spettacolo unico. Una Roma irresistibile annichilisce il Milan aumento il distacco in classifica. GUARDA LE FOTO…
La Roma si ferma a Verona in un campo che storicamente rimane ostico. L’attacco giallorosso resta all’asciutto e nel secondo tempo tutto in salita grazie anche alla nebbia e a qualche decisione…
La Roma non fa sconti a nessuno nemmeno in Coppa Italia e questa volta a farne le spese è una distratta Atalanta. Quinta vittoria consecutiva in gare ufficiale per la squadra di Zeman, e un’altra gara…
La Roma vince e convince. Risultato stretto per le occasioni da gol mancate. Si sale in classifica con la consapevolezza di una squadra ritrovata guidata dal suo fantastico Capitano. GUARDA TUTTE LE…
Zeman sorride ed applaude. E’ soddisfatto come tutti i romanisti. I ragazzi tornano a Roma con la terza vittoria consecutiva. Ancora una rimonta vincente. GUARDA TUTTE LE FOTO DELLA PARTITA PRIMO…
Dopo la vittoria contro il Torino oggi la Roma cercava la continuità nei risultati. A Pescara si soffre più del dovuto, ma una difesa attenta difende il vantaggio siglato da Destro. PRIMO TEMPO Nella…
Tanti sprechi e una vittoria che riporta il sorriso sul volto dei tifosi. GUARDA TUTTE LE FOTO DELLA PARTITA PRIMO TEMPOAll’Olimpico regna un po’ di diffidenza da parte del pubblico nei confronti…
La reazione nel finale non basta. Una Roma impalpabile e spesso irriconoscibile. E De Rossi complica la vita sua e dei compagni. GUARDA LE FOTO DELLA PARTITA PRIMO TEMPOAtmosfera bellissima quella che…