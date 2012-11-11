Roma-Chievo 0-1 (FOTO): La solita rometta. Resta solo la Coppa Italia finconsadmin finconsadmin 7 maggio 2013 - 19:57 7 maggio

?Capitombolo casalingo contro una squadra di basso cabotaggio. Il Chievo fa quello che noi abbiamo fatto a Firenze e torna a casa con i tre punti salvezza. Roma senza idee e adesso a repentaglio anche…