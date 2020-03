Coronavirus LIVE, tampone per Florenzi. Gravina, nuova ipotesi: “Serie A spalmata su due stagioni”

Altra giornata importante per il mondo dello sport e del calcio nell’emergenza coronavirus. Sono ore decisive per il destino della Serie A e non solo, con le riunioni tra Lega e Uefa che serviranno per stabilire una linea guida nella riformulazione dei calendari. Il nodo è lo svolgimento degli Europei, che potrebbero essere rinviati al 2021 o addirittura essere disputati a novembre.

CRONACA LIVE

Ore 13.50 – La società dilettantistica spagnola dell’Atletico Portada Alta ha annunciato tramite i suoi social la morte del giovane allenatore Francisco Garcia. Il 21enne aveva uno stato clinico complicato e il contagio da Coronavirus ha ulteriormente aggravato la situazione. E’ la prima vittima da Covid-19 in Spagna.