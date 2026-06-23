Wesley, recupero tra fisioterapia e divertimento: ecco la sfida di palleggi in piscina

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Ostigard potrebbe essere un colpo, ma c'è sicuramente di meglio. D'Amico non ha colpe se Koné non vende a 50 milioni. Koné non è un pezzo da 90, più da 25. Solo in Inghilterra strapagano, ma lui non vale quel prezzo"

Luigi Salomone (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma ha bisogno di attaccanti. Qualcuno da mettere vicino a Malen. Poi, anche qualcosa dietro ed un esterno di fascia. Probabilmente, servirà un giocatore di piede destro, col brasiliano rispostato a destra"