FIGC, rinviato a data da destinarsi il Consiglio del 23 marzo

Nuovo rimando per quanto riguarda il calcio italiano. La FIGC ha infatti comunicato tramite i propri canali istituzionali che il prossimo Consiglio Federale, in programma il 23 marzo prossimo, è stato rinviato a data da destinarsi. In mattinata erano arrivate anche le parole del presidente Gravina riguardo l’eventuale prosieguo del campionato, con l’ipotesi di una ‘spalmatura’ della Serie A in corso sulla prossima stagione. Gravina ci ha tenuto però a sottolineare come attualmente si navighi a vista e come domani sarà in grado di fornire eventualmente più informazioni, visto l’incontro che ci sarà in UEFA per discutere della situazione del calcio europeo.