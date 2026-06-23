Si costruisce la nuova Roma. Ieri è stato il primo giorno a Trigoria di D’Amico. Il lavoro è tanto, e il ds lo sa bene. Per questo c’è stato un primo summit con Gasperini per fare il punto della situazione. Sul tavolo ci sono tante questioni: dalle plusvalenze ai rinnovi. Tra i tanti spicca quello di Pellegrini. Il centrocampista si è presentato al centro sportivo e ha avuto un primo contatto con il nuovo ds. Si tratta ancora sul rinnovo: mancano alcuni dettagli economici, ma filtra ottimismo. Ma D’Amico non ha incontrato solo il numero 7 giallorosso. Infatti, come riporta Il Messaggero, a Trigoria è passato anche Wesley. Il brasiliano, rimasto per proseguire il recupero e farsi trovare pronto per l’inizio del ritiro del 13 luglio, è stato accompagnato dai procuratori e ha fatto conoscenza del nuovo ds. Si è trattato solo di un incontro conoscitivo, nulla di più. Anche perché Wesley è considerato centrale nel progetto della Roma. D’Amico lo sa bene.