Zaniolo-Milan, ore calde: si lavora sull’obbligo. L’agente di Karsdorp a Trigoria

Così come resta nebulosa la situazione Zaniolo, più chiara sì dopo le parole di Mourinho, ma appunto non ci sono trattative calde né offerte convincenti. Oggi era previsto un contatto tra Paratici - uomo mercato del Tottenham - e il suo agente, che registra anche gli interessi di West Ham e Leicester. Gli Spurs potrebbero anche accettare l'obbligo di riscatto a cifre ragionevoli per la Roma, ma solo condizionato alla qualificazione in Champions. In Inghilterra, tra l'altro, alcuni hanno rilanciato l'ipotesi dell'inserimento nella trattativa da parte negli Spurs del cartellino di Bryan Gil . Ma in questo momento la pista più calda è quella che porta al Milan, con il contatto oggi tra i rossoneri e Vigorelli. Maldini disposto a offrire un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di qualificazione alla Champions League dei rossoneri, per un totale di 25 milioni di euro . Intanto nel pomeriggio è circolata l'indiscrezione su, possibile inserimento del Siviglia .

Ieri Mourinho è stato chiaro, trovando d'accordo anche Paolo Di Canio: "Giustamente si sente in debito di riconoscenza perché ha protetto sempre Zaniolo. Ha tutte le ragioni e si sente un po’ tradito dopo averlo protetto sempre". Del numero 22 giallorosso oggi ha parlato anche il ct Roberto Mancini:"Credo che debba mettersi a disposizionedella squadra come sempre, come fanno tutti i giocatori, e sfruttare il suo talento". In caso di cessione di Zaniolo, in ogni caso, il nome principale ad ora sembra Hakim Ziyech: Tiago Pinto sta sondando il terreno con gli agenti, ma la pista non è semplice soprattutto per l'ingaggio molto alto. Uno dei pericoli per il marocchino, invece, è anche l'interesse dell'Everton. In uscita c'è anche la questione Shomurodov, su cui sta provando a spingere la Cremonese per sorpassare il Torino in questo momento di stallo. Chi invece vorrebbe assolutamente rinnovare è Stephan El Shaarawy, che ha il contratto in scadenza a giugno. Al momento tutto tace con la Roma, ma il Faraone sarebbe anche disposto a tagliarsi in maniera importante l'ingaggio. Infine la questione stadio e le parole di Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica di Roma Capitale: "Mentre si sta realizzando la delibera da parte degli uffici, credo che sarà pronta nei primi giorni di febbraio, nel frattempo noi faremo anche dei passaggi politici per aggiornare i gruppi rispetto al percorso che abbiamo avviato".