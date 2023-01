Calciomercato Roma, anche il Siviglia su Zaniolo

Monchi lo ha portato alla Roma (su intuizione di Di Francesco), e ora lo vorrebbe a Siviglia. Si aggiunge una pretendente per Nicolò Zaniolo secondo quanto riporta oggi Radio Radio. Il club spagnolo, in lotta salvezza, avrebbe sondato la Roma per una eventuale trattativa vista la voglia del numero 22 di fare le valigie. Zaniolo fin qui ha fatto sapere di volere un top club, e per questo ha messo Tottenham e Milan in cima alla lista. Ma nelle ultime ore sembrerebbe che il club spagnolo abbia avviato i contatti con l’entourage del ragazzo.