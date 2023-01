Roma, fratello e agente di Karsdorp a Trigoria. Si attendono novità sul futuro

Rick Karsdorp potrebbe lasciare la Roma nei prossimi giorni. Questa mattina, infatti, il fratello Kevin e il procuratore del terzino olandese sono stati a Trigoria. Ma per il momento non hanno visto il gm Tiago Pinto. I rapporti tra il calciatore e José Mourinho sono ai minimi termini e, quindi, l'unica via percorribile sembra essere la cessione. I giallorossi vorrebbero venderlo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Karsdorp ha molte offerte: piace al Monza e il Feyenoord lo riprenderebbe subito. Interessa anche in Turchia e in Francia. L'ingaggio da oltre 2 milioni a stagione, però, non facilita le trattative. Ma ad una settimana dalla fine del mercato qualcosa potrebbe muoversi.