Zaniolo, arriva il consiglio di Mancini: “Si metta a disposizione della squadra”

La Roma vince, ma non parlare di Zaniolo sembra impossibile. Lo ha fatto stamattina anche Roberto Mancini. Il ct della Nazionale stamattina ha preso parte presso il Salone d'Onore del CONI all'evento Allenare Azzurro. Nel corso della manifestazione l'allenatore ha detto la sua sul numero 22 giallorosso e la sua rottura con la Roma: ""Il mio 'osservatorio' è sempre lo stesso. Dal primo giorno che l'ho visto penso che sia un ragazzo con grandi qualità, credo che debba mettersi a disposizione della squadra come sempre, come fanno tutti i giocatori, e sfruttare il suo talento". Mancini ha detto la sua anche sul caso Juve:"Il caso Juve può influenzare i miei giocatori? Questo non lo so. I giocatori però vanno in campo, pensano ad allenarsi e a giocare, quindi io penso di no".