Roma, la coscienza del Faraone: El Shaarawy disposto a tagliarsi lo stipendio

Alza la cresta solo in campo, si sacrifica e a volte riesce pure a essere decisivo. La storia d’amore tra la Roma e Stephan El Shaarawy ha conosciuto tanti alti e qualche basso, ma non è mai stata in dubbio nonostante la pausa cinese. Il gol di ieri con lo Spezia ha riportato il Faraone a essere preso da esempio per professionalità ed attaccamento. ElSha ha giocato finalmente in attacco dopo mesi passati tra la corsia sinistra e la panchina. Stimato dal gruppo e da tutto il personale di Trigoria ora i tifosi ne chiedono a gran voce il rinnovo visto che il suo contratto è in scadenza a giugno.

Stephan vuole restare a Roma, fosse per lui chiuderebbe qui la carriera. E per questo è anche disposto a ridursi in maniere notevole lo stipendio che oggi recita 3,5 milioni a stagione arrivando a percepire poco più della metà. Per ora da Pinto non sono arrivati cenni di intesa. La Roma tace, ma nelle prossime settimane lo scenario potrebbe cambiare. Anche nell’ottica di ridimensionamento di ingaggi e cartellini, la presenza del Faraone tra le alternative può essere importante. In caso contrario l’attaccante saluterà per la seconda volta la Roma e a 30 anni cercherà un’altra avventura. Ma ne vale la pena?