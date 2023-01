Dybala sulle orme di Totti: pranzo nello storico ristorante di Francesco

In campo delizia i palati, come (o quasi) faceva Francesco Totti. E ora Paulo Dybala decide di percorrere le orme dello storico capitano anche in cucina. Oggi, infatti, la Joya ha pranzato all'Isola del Pescatore, uno dei luoghi storici di Totti. E' qui che il capitano chiese la mano a Ilary Blasi, ed è sempre qui che ha festeggiato recentemente il compleanno del figlio. L'argentino ha approfittato del giorno di riposo ed è "sbarcato" all'Isola che si trova sul lungomare di Santa Severa, all'ombra del famoso castello. Un pranzo a base di pesce per Dybala che anche ieri contro lo Spezia è risultato decisivo con due assist, e che a Roma ormai sembra starci da una vita. L'attaccante argentino ha condiviso sui social uno scatto del momento, sorridente davanti ad un bel piatto di linguine con la didascalia "Pasta italiana". In seguito, si è dedicato ad una passeggiata sulla spiaggia insieme al cugino.