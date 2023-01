E rimane l’intrigo Shomurodov

Per l'uzbeko Torino in vantaggio sulla Cremonese

La Cremonese si è mossa su Shomurodov, da qualche giorno. Ma l'attaccante della Roma continua a privilegiare la proposta del 'Torino, al momento, come riporta Tuttosport. La società lombarda sta provando a convincere la società giallorossa a cedere l'uzbeko in prestito oneroso, pagando di più il disturbo per 6 mesi. La Roma, si sa, per adesso prende tempo. Continua a voler inserire l'obbligo di riscatto, al massimo condizionato: ma con paletti facili da raggiungere. Sullo sfondo c'è poi il Lille, che ha provato a inserirsi nella trattativa nei giorni scorsi, ma senza compiere sorpassi.